Bitdefender vient d’annoncer la nomination d’Emilio Roman en tant que nouveau vice-président des ventes EMEA. Il remplace Andrew Philpott qui a quitté l’éditeur de solutions de cybersécurité à la fin de l’année dernière.

Désormais responsable de la stratégie des ventes de Bitdefender en EMEA, il a pour mission de piloter les objectifs de croissance de la société qui a pour ambition de développer son activité BtoB dans la région.

Diplômé de l’Université polytechnique de Catalogne et détenteur d’un MBA de l’IE Business School de Madrid, Emilio Roman a commencé sa carrière en 1996 chez un intégrateur espagnol avant de la poursuivre chez Samsung, Attachmate (en tant que responsable de la filiale espagnol), Fortinet (où il fut notamment vice-président Sales EMEA et APAC) et Scality où il était encore récemment senior vice-président EMEA, APAC and Global Alliances.