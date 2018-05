L’éditeur danois de solutions de SIEM et d’analyse Big Data, LogPoint annonce a la nomination d’Andrew Morris au poste de vice-président EMEA. Celui-ci bénéficie de plus de 20 ans d’expérience dans le secteur de la cybersécurité couvrant le développement des ventes, des technologies et des réseaux de partenaires, au sein d’entreprises telles que JP Morgan, Vanco, LogLogic, Splunk et plus récemment Auth0.

Chez LogPoint, Andrew Morris sera responsable de l’exécution des ventes stratégiques et du développement du réseau de partenaires afin de stimuler la croissance et élargir les opportunités de développement de LogPoint sur les marchés européens. Il dirigera les équipes régionales de Londres, Paris, Munich, Stockholm et du siège social de LogPoint à Copenhague tout en étant basé au bureau de Londres.Il sera également chargé de développer le réseau de plus de 50 partenaires à travers l’Europe qui revendique actuellement plus de 600 clients.

« Andrew rejoint LogPoint à un moment très excitant pour l’entreprise, où les éléments clés de nos plans de croissance à long terme sont alignés. La technologie et le modèle commercial de LogPoint ont fait leurs preuves et sont très demandés dans la zone EMEA. Nous avons fait tous les investissements nécessaires dans notre organisation et la stratégie à venir est claire », explique dans un communiqué Jesper Zerlang, PDG de LogPoint.