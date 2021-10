SFR et Bitdefender ont établi un partenariat pour fournir des capacités de cybersécurité avancées aux clients Box et mobile de SFR. L’opérateur s’appuie sur la plateforme Total Security de Bitdefender pour les FAI. Cette dernière associe un antimalware et un VPN pour Windows, macOS, iOS et Android. Elle vise à fournir des capacités avancées de prévention et de détection des menaces : malwares furtifs, ransomwares, attaques zero-day, phishing, les spams et bien d’autres.

SFR Cybersécurité est géré par l’utilisateur à travers un portail, depuis lequel il peut installer le logiciel sur ordinateur et gérer tous ses appareils. Pour les particuliers, l’offre est facturée 3 euros par mois pour 1 équipement ou 5 euros par mois pour 5 équipements. Elle est incluse sur demande pour les clients Box Pro de SFR et facturée 8 euros par mois pour les clients Mobile Pro.

« La cybersécurité étant une préoccupation majeure, nous nous engageons à assurer la sécurité en ligne de nos clients. Nous sommes convaincus que cette nouvelle solution garantira une protection accrue contre toutes les menaces », commente dans un communiqué Grégory Rabuel, président directeur général de SFR.

« Ce partenariat va permettre à Bitdefender et SFR de renforcer la cybersécurité des millions de clients de SFR », explique Ciprian Istrate, Vice-président des solutions grand public chez Bitdefender. « Avec Bitdefender MSP, les fournisseurs d’accès à Internet et les opérateurs de télécoms peuvent optimiser leurs futures offres, réduire les coûts liés à l’assistance, élargir leurs portefeuilles, se distinguer de leurs concurrents et mieux protéger leurs clients et leurs réseaux internes », ajoute-t-il.