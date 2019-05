Benoit Juvin a été nommé Partner Account Manager chez Barracuda Networks France. Placé sous l’autorité d’Eric Heddeland, VP EMEA Southern Region & Emerging Markets, il a pour mission d’accélérer le développement d’un réseau de partenaires spécialisés en sécurité informatique, lesquels devront répondre aux deux principales tendances du marché que sont la migration d’applications de plus en plus critiques vers le cloud et leur sécurisation.

Agé de 39 ans, Benoit Juvin est titulaire d’un master en économie obtenu à l’Université de Paris Nanterre.

Après avoir été consultant chez le spécialiste du conseil en immobilier d’entreprise, Il débute sa carrière dans le secteur informatique en 2009 en tant qu’Inside Sales chez BakBone Software. Quelques mois après le rachat de la société par Quest Software, il est promu Channel Business Manager. Après l’acquisition de l’éditeur par Dell en 2012, Benoit Juvin intègre les équipes du constructeur Dell en tant qu’Account Manager et gère un portefeuille clients composés d’entreprises du CAC 40. En 2014, il décide d’élargir son expertise au secteur financier et intègre Louisal Finance où il s’occupe d’opérations pour le compte de la société de gestion de portefeuilles Albedo Capital. Il rejoint ensuite cette dernière pour y occuper jusqu’au mois dernier les postes de responsable de la distribution et de responsable de la conformité et du contrôle interne.