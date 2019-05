Extreme Networks vient de désigner Benoit Delautel en qualité de directeur régional de la région Sud EMEA, composée de la France, de l’Italie, du Portugal et de l’Espagne. Sa mission principale sera le développement des activités du spécialiste des réseaux dans les solutions logicielles. Dans ce cadre, il veillera à accompagner et accélérer la croissance d’Extreme Networks. Il reportera directement à John Morrison, vice-président EMEA de la société.

« Nous nous réjouissons de l’arrivée de Benoit au sein des équipes d’Extreme Networks en Europe », affirme ce dernier dans un communiqué. « Il apportera son savoir-faire et sa connaissance pointue des marchés des réseaux informatiques et télécoms. Benoit est le profil tout désigné pour nous aider à croître sur la région Europe du Sud. »

Benoit Delautel sera également chargé de renforcer la présence d’Extreme Networks sur différents marchés verticaux, parmi lesquels l’industrie, la santé et l’éducation, mais aussi d’étoffer et consolider les relations avec les partenaires.

« La position d’Extreme Networks sur le marché a considérablement évolué ces dernières années. La société affiche aujourd’hui un statut de leader, garantie de la performance et de la qualité de son offre de bout en bout », affirme Benoit Delautel. « Je me réjouis de participer à la croissance de la zone Europe du Sud au sein d’une société aussi dynamique. »

Benoit Delautel est diplômé en « Réseaux et applications » de l’université de Jussieu.

Il a débuté sa carrière chez Nortel Communication où il a, en 10 ans, occupé successivement les postes de Senior Account Manager et vice-président des ventes en charge de la France et de l’Afrique du Nord. Il a également assuré des fonctions de direction au sein de sociétés informatiques telles que Genband et Kapsch. Avant de rejoindre Extreme Networks, il était PDG adjoint, en charge de la transition chez IJNext Group (Interdata, Tenedis et VTR), spécialiste des services et technologies sur-mesure pour les infrastructures IT.