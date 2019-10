Le VAD BeMSP spécialisé dans les solutions à destination des fournisseurs de services infogéré (MSP) annonce la signature cet été d’un contrat de distribution avec l’éditeur américain de solutions de protection contre le dark web ID Agent. Ce dernier est notamment à l’origine de Dark Web ID, un outil de surveillance du dark web qui repère et analyse les données utilisateurs compromises (notamment leurs identifiants et mots de passe) et permet aux MSP de proposer des services de remédiation aux entreprises concernées.

Outre sa plateforme de protection contre le dark web, ID Agent propose une solution de renseignements sur les menaces et de formation à la sécurité. Fondé en mai 2017 (et racheté en mai dernier par Kaseya), l’éditeur a déjà récolté de nombreuses récompenses pour son offre et a annoncé en août dernier avoir passé la barre des 2000 partenaires dans plus de 22 pays.

BeMSP annonce avoir déjà contractualisé avec plusieurs MSP sur l’offre ID Agent. Une offre qui vient compléter leurs services de sécurité infogérés pour ceux qui en proposent déjà, ou qui leur permet d’amorcer leur diversification pour ceux qui n’en proposent pas encore. « Dark Web ID est un excellent outil commercial car il permet face à un prospect d’identifier en temps réel les compromissions dont il est victime et de lui proposer immédiatement des services de remédiation et de sécurité », note Frédéric Navarro, directeur du développement de BeMSP.