L’actuel directeur des opérations (COO) de Bechtle AG, Konstantin Ebert (à droite sur la photo), devrait succéder à Thomas Olemotz (à gauche sur la photo) au poste de directeur général, à partir du 1er janvier 2027. D’ici là, le conseil de surveillance de l’ESN et distributeur allemand prolonge de trois ans son mandat de membre du directoire.

Konstantin Ebert a rejoint Bechtle en février 2021 et siège au directoire depuis janvier 2024. A son poste actuel de COO, il supervise les activités multicanales européennes en France, en Belgique, en Suisse, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Irlande, en Italie, en Espagne, au Portugal, en Pologne, en Hongrie et en République tchèque.

Avant de rejoindre Bechtle, Konstantin Ebert a occupé des fonctions de direction chez TeamViewer pendant quatre ans et chez NetApp pendant neuf ans. Diplômé en informatique de gestion, il a débuté sa carrière dans le secteur technologique en 1998 comme consultant chez ITC Deutschland, avant d’occuper des postes chez Fujitsu Siemens Computers et T-Systems Business Services.

Bechtle annonce également que Christian Jehle reprendra la fonction de directeur financier (CFO) dès janvier 2026.