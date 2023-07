Bechtle annonce qu’il vient de signer un protocole d’accord avec les investisseurs financiers d’Apixit en vue de son acquisition. L’intégrateur réseau et sécurité a réalisé un chiffre d’affaires de 85 M€ sur l’exercice clos fin juin 2022 et emploie environ 340 personnes. La transaction ne sera finalisée qu’après consultation des représentants des salariés et l’approbation des autorités.

Cette acquisition permet à Bechtle de diversifier son offre dans les services informatiques. Apixit fournit notamment des prestations de conseil, d’infogérance et d’assistance technique, de cybersécurité (pentest, NOC, SOC…). Elle lui permet également de compléter sa couvertiure géographique, Apixit disposant d’une dizaine de sites répartis sur tout le territoire français.

« Pour Apixit les synergies résident notamment dans la large base de clients et le savoir-faire de Bechtle dans les scénarios multi-cloud », souligne le distributeur dans un communiqué. « Avec Apixit, nous franchissons une nouvelle étape importante sur la voie du leadership sur le marché en Europe. La société informatique parfaitement gérée est un complément idéal à notre empreinte déjà forte sur le marché français », estime Konstantin Ebert, directeur de la division France, Benelux et Grande-Bretagne, Bechtle AG, dans le communiqués.

Avec cette acquisition, Bechtle espère se hisser dans le top 5 des sociétés de distribution et de services numériques en France, devant Spie ICS. Avec Apixit, les effectifs du groupe Bechtle en France atteindraient près de 1.200 personnes

Bechtle précise que la direction actuelle d’Apixit sera maintenue dans ses fonctions.