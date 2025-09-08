Le distributeur IT allemand Bechtle continue de tisser sa toile européenne avec l’acquisition d’ITAM Solutions, prestataire de services informatiques implanté à Eindhoven, aux Pays-Bas.

Fondée en 2007 par Simone van Sambeek, ITAM Solutions emploie 38 personnes et a généré un chiffre d’affaires de 4,4 millions d’euros au cours de sa dernière année fiscale. L’ESN se spécialise dans les solutions de gestion des actifs informatiques, d’optimisation des coûts du cloud et dans le conseil aux FinOps.

La fondatrice et PDG d’ITAM Solutions va intégrer les effectifs de Bechtle, ainsi que son équipe. L’activité d’ITAM sera entièrement intégrée à la filiale PQR de Bechtle, d’après le communiqué. Le montant de la transaction n’a pas été divulgué.

« L’usage efficace des logiciels et des services cloud est l’un des principaux défis de la transformation numérique. L’intégration de l’expertise d’ITAM permettra de dégager rapidement des synergies dans nos relations avec les clients », déclare Marco Lesmeister, directeur général de la filiale PQR de Bechtle. « Les décideurs se concentrent de plus en plus sur l’optimisation des coûts informatiques, ainsi que sur la garantie de la transparence et de la conformité. Nous sommes ravis d’accueillir l’équipe de spécialistes expérimentés d’ITAM Solutions pour renforcer notre offre dans ce domaine stratégique », ajoute Marijke Krist, vice-présidente Pays-Bas du groupe Bechtle.

Pour mémoire, la dernière acquisition de Bechtle aux Pays-Bas date à peine de juin dernier. Il s’agissait du prestataire E-Storage.

Aujourd’hui, le groupe Bechtle est présent aux Pays-Bas via ses filiales ARP, Bechtle direct, Cadmes et PQR. Avec ITAM, Bechtle emploie plus de 800 personnes aux Pays-Bas à présent et dispose désormais de bureaux à Maastricht, Eindhoven, Bois-le-Duc, Utrecht et Hoofddorp, près d’Amsterdam.