Bechtle a l’intention de la convertir en une société européenne (Societas Europaea, SE) révèle ChannelPartnerInsight. Le conseil de surveillance du grossiste a déjà donné son accord à cette proposition émanant du directoire. Lors de la prochaine assemblée générale prévue le 15 juin 2021, les actionnaires de Bechtle AG, qui possède des filiales dans 14 pays européens, seront appelés à se prononcer sur la nouvelle forme juridique de la société. Selon le CEO de Bechtle AG, Thomas Olemotz, le statut de SE est adapté à la taille et à l’internationalité de l’entreprise et prend en compte les besoins des salariés.

Bechtle souhaite notamment mettre en place une procédure d’information et de consultation avec les représentants des salariés des différentes filiales afin de garantir des échanges institutionnalisés à l’échelle européenne avec la direction « sans hiérarchie, à travers toutes les frontières et à travers tous les segments ». La nouvelle forme juridique permettra également de nommer des représentants des salariés d’autres pays européens au conseil de surveillance.

Selon le rapport annuel 2019, 3.063 des 11.487 salariés du revendeur sont situés hors d’Allemagne et ont généré 38% des 5,37 milliards d’euros de chiffre d’affaires annuel de Bechtle, soit 2,04 milliards d’euros. Un montant en hausse de 38,8% comparé à l’année 2018.

En cas d’approbation du nouveau statut par l’assemble générale, le conseil de surveillance restera composé pour moitié de salariés et pour moitié d’actionnaires. La structure actuelle qui sépare le conseil de surveillance et le directoire ne sera pas modifiée et le siège restera à Neckarsulm

D’autres entreprises IT comme Econocom, Atos ou SAP ont adopté le statut de société européenne.