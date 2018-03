Le marché mondial des commutateurs Ethernet (couches 2/3) a généré 6,9 milliards de dollars de chiffre d’affaires au quatrième trimestre, ce qui représente une croissance de 3,2% sur un an révèle IDC. Sur l’ensemble de l’année, les revenus atteignent plus de 25,7 milliards de dollars, soit une croissance de 5,4%. De son côté, le marché mondial des routeurs pour entreprises et fournisseurs de services a généré un peu moins de 4,0 milliards de dollars sur le trimestre (+2,4%) et 15,2 milliards de dollars sur l’ensemble de l’année (+4%).

Sur un plan géographique, le marché des commutateurs Ethernet a enregistré sa plus forte croissance trimestrielle (+11,1%) dans la région Asie/Pacifique (hors Japon) dans laquelle le marché chinois a pour la première fois atteint le milliard de dollars. Sur l’ensemble de l’année 2017, la région enregistre une croissance de 11,3%. Mené par l’Allemagne (+7,8% sur le trimestre et +11,2% sur l’année, le marché européen enregistre une croissance de 2,8% sur le quatrième trimestre et de 6,5% sur l’ensemble de l’année 2017. Notons que le marché américain, le plus important du monde, affiche une croissance de 0,6% sur le trimestre et de 2,9% sur l’ensemble de l’année.

« Le marché des commutateurs Ethernet devient rapidement mature avec des clients qui passent aux vitesses supérieures du 100 Gigabit, tout particulièrement dans les datacenters », indique dans un communiqué Rohit Mehra, vice-président Network Infrastructure chez IDC. « Alors que les différentes régions sont à des stades de maturité différents concernant la croissance des clouds privé et public, le marché cherche clairement à capitaliser sur de nouveaux déploiements d’infrastructures qui participent à la croissance des revenus des fournisseurs. »

Pesant 9,6% du marché contre à peine 4,8% un an plus tôt, les livraisons de ports Ethernet 100 Gigabit ont atteint 1,3 million de ports et un chiffre d’affaires de 661 millions de dollars au cours du quatrième trimestre. En forte croissance également, les commutateurs Ethernet 25/50 Gigabit ont été livré à 1 million d’exemplaires au cours du trimestre, générant 124 millions de dollars de chiffre d’affaires. En revanche, les livraisons de ports 40 Gigabit ont diminué de 6,9% entraînant une baisse de chiffre d’affaires de 11,2%. Impactés par la pression sur les prix, le marché des commutateurs 10 Gigabit a vu son chiffre d’affaires décroître de 2,7% au cours du trimestre malgré un bond des livraisons de 37,2%.

Enfin toujours sur le trimestre, les livraisons de commutateurs 1 Gigabit ont progressé de 5,4% pour atteindre 112,6 millions d’exemplaire. Le chiffre d’affaires a quant à lui baissé de 0,5%.