Les résultats de la dernière enquête trimestrielle de Synergy Research Group sur le sujet révèlent que les revenus engrangés par les fournisseurs de commutateurs et routeurs Ethernet ont dépassé la barre des 12 milliards de dollars au dernier trimestre de 2018, atteignant un nouveau sommet. Sur l’ensemble de l’année, le chiffre d’affaires a atteint 44 milliards de dollars, soit une hausse de 4% par rapport à 2017.

Les commutateurs Ethernet, les routeurs d’entreprise et les routeurs pour fournisseurs de services ont tous enregistré une croissance à deux chiffres au quatrième trimestre. En revanche, sur l’ensemble de l’année les résultats des routeurs ont été relativement stables par rapport à 2017, tandis que les dépenses en commutateurs Ethernet ont augmenté de 8%.

La part de marché de Cisco dans les commutateurs et les routeurs était de 51% au quatrième trimestre, ce qui signifie que pendant dix des douze derniers trimestres, elle a dépassé la barre des 50%. La part de l’équipementier était de 57% pour les commutateurs Ethernet, de 60% pour les routeurs d’entreprise et de 37% pour les routeurs pour fournisseurs de services.

On trouve moins d’homogénéité chez les autres acteurs constate Synergy Research. « Derrière Cisco, le classement des fournisseurs est différent pour chacun des trois marchés, mais dans l’ensemble, Cisco est suivi par Huawei, Nokia, Juniper, Arista Networks et HPE. Outre ce groupe de premier plan, Ericsson, Extreme, H3C et ZTE figurent parmi les autres fournisseurs actifs », indique un communiqué du cabinet d’analyse.

La commutation Ethernet est le plus important des trois segments et représente au quatrième trimestre 59% du marché total. C’est également le segment qui présente de loin le taux de croissance le plus élevé grâce notamment d’une forte demande pour les commutateurs GbE, notamment les commutateurs fixes 100 GbE et 25 GbE. De leur côté, les revenus des routeurs d’entreprise et des routeurs pour fournisseurs de services ont enregistré une forte hausse, compensant ainsi les baisses observées au cours des trois premiers trimestres.

Sur un plan géographique, au quatrième trimestre l’Amérique du Nord est restée le plus grand client du marché avec près de 40% des revenus, devançant la région APAC, la région EMEA et l’Amérique latine.

« Lorsque vous examinez le marché global des commutateurs et des routeurs Ethernet, la caractéristique la plus remarquable est sa stabilité. En dépit de nombreux obstacles, ce marché important continue de croître lentement année après année », constate dans le communiqué John Dinsdale, analyste en chef chez Synergy Research Group. « Nous ne prévoyons pas que cette tendance se modifie de sitôt. Une autre caractéristique notable est la capacité de Cisco à conserver une part de marché égale ou supérieure à 50%. La part de marché d’Huawei ne cesse de croître et Arista est une menace majeure pour les grands commutateurs haut débit, mais Cisco n’est pas évincé de sa position de leader du marché. »