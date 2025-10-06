Fin du suspense : c’est avec Bouygues Telecom que Back Market s’allie pour vendre ses smartphones reconditionnés dans 500 boutiques physiques en France d’ici la fin de l’année. Back Market précise à la clientèle que ses garanties s’ajouteront aux services de l’opérateur et partenaire de distribution.

« Ce partenariat permet de faciliter l’accès de nos clients à une véritable alternative, alliant prix attractifs et services complets, tout en s’inscrivant dans notre engagement pour un numérique plus responsable », déclare Bruno Duarte, directeur grand public de Bouygues Telecom. « C’est un pas de plus vers notre ambition de faire du reconditionné le réflexe numéro un de tous les Français lorsqu’ils choisissent un équipement électronique », ajoute Thibaud Hug de Larauze, le PDG de BackMarket.