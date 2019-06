Vinci Energies vient d’acquérir Ceriel, un intégrateur et expert en solutions de virtualisation et de stockage de données. Les conditions financières de la transaction ne sont pas dévoilées. Fondé en 1990 et basé à Mont-Saint-Aignan en Seine-Maritime, Ceriel a réalisé un chiffre d’affaires de 8,3 millions d’euros en 2018. Cette acquisition vient renforcer l’offre d’Axians, la marque IT de Vinci Energies, dans le domaine des solutions de virtualisation, de stockage et de supervision. Ceriel, qui s’adresse aux PME et ETI de la région normande, compte 24 collaborateurs. L’entreprise revendique plus de cinq cents références clients dans des secteurs aussi variés que l’industrie, les services et la distribution.

« L’acquisition de Ceriel nous permet de prendre pied dans une région, la Normandie, où notre offre Cloud Builder n’était pas encore présente. Cette acquisition s’inscrit parfaitement dans la stratégie de développement d’Axians sur le territoire français », déclare dans un communiqué Bruno Lampe, directeur Général d’Axians Cloud Builder.

« La conjugaison de nos expertises et l’adossement à Vinci Energies vont nous permettre de renforcer notre offre et de favoriser notre croissance tout en conservant la proximité client qui nous caractérise grâce à notre présence locale », indique de son côté Alain Leroy, président et fondateur de Ceriel qui confiera le pilotage de l’entreprise rouennaise à André Mullet, actuellement directeur général.