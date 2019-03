Vinci Energies, maison-mère d’Axians Cloud Builder (ex-APX), annonce l’acquisition de l’intégrateur Anyway Solution, un gros partenaire Dell EMC, spécialiste du stockage et de la performance IT. Société de 20 personnes ayant réalisé un chiffre d’affaires de 12,7 millions d’euros en 2018, Anyway Solution renforce Axians Cloud Builder sur les solutions de stockage et l’hybridation cloud – Anyway Solution est aussi partenaire de Pure Storage, d’Oracle, de Ctera, de VMware et d’AWS – et lui apporte à son expertise dans la performance applicative – notamment autour de l’offre d’AppDynamics – un domaine qu’Axians Cloud Builder ne maîtrisait pas du tout.

Conformément à ses habitudes, Vinci Energies entend conserver la structure juridique d’Anyway Solution, qui devient l’une de ses filiales à 100%, ainsi que ses trois dirigeants-fondateurs : Kamel Tallih, Loïc Guerlais et Yacine Guerrouj. Mais l’intégrateur arborera désormais la bannière Axians et évoluera sous la conduite opérationnelle d’Axians Cloud Builder, qui est à la manœuvre dans cette opération. Les deux sociétés sont d’ailleurs voisines, Anyway étant installée à Boulogne-Billancourt et Axians Cloud Builder à Saint-Cloud.

C’est la première fois qu’Axians Cloud Builder mène une opération de croissance externe depuis son rachat par Vinci Energies en 2015. Mais d’autres devraient suivre rapidement. « Après avoir achevé notre intégration avec Vinci Energies l’année dernière, notamment en migrant sur SAP, nous avons obtenu le feu vert du groupe pour lancer un programme de développement par la croissance externe, détaille Bruno Lampe, directeur général d’Axians Cloud Builder. Nous avons cherché des cibles susceptibles de nous aider à densifier notre présence géographique et/ou à monter dans la chaîne de valeur (par exemple dans l’analytique, les services managés, etc.). Nous ne nous interdisons aucune opportunité, que ce soit un acteur régional, un acteur de niche spécialisé sur une expertise particulière, ou un acteur national. »

Axians Cloud Builder a achevé son exercice fiscal 2018 sur un chiffre d’affaire de 148 M€ en croissance de 5,5%, selon son directeur général.