Il y a un an à l’occasion d’AWS re :invent 2018, la grand-messe annuelle du fournisseur de cloud, le CEO d’AWS, Andy Jassy, annonçait le lancement en version preview d’Outpsts, une pile matérielle configurable de cloud privé installée dans le datacenter du client.

Au cours d’une conférence de presse en marge de la version 2019 de la manifestation, Andy Jassy a annoncé la disponibilité générale du produit dont il a élargi les contours, rapporte TechCrunch..

Il a expliqué que certaines charges de travail, telles que l’exploitation d’une usine, nécessitaient des ressources de calcul rapprochées en raison de l’exigence d’une faible latence. Des besoins auquel répond Outposts, d’autant que, selon lui, les solutions actuelles ne répondent pas, la connexion entre le matériel sur site et le cloud manquant de fluidité.

« Nous avons essayé de repenser cela avec une approche différente », a-t-il expliqué. « Nous pensé qu’il fallait faire plus que d’essayer de distribuer AWS sur site. Avec Outposts, vous disposez de racks de serveurs AWS qui offrent du calcul, du stockage, des bases de données, de l’analyse et de l’apprentissage machine. Vous décidez de la configuration dont vous avez besoin et nous vous le livrons. » Des équipes AWS se chargent de l’installation, de la surveillance et de la gestion des équipements, comme s’il s’agissait de n’importe quelle instance de cloud public. A l’avnir, cette gestion pourrait être confiée à des partenaires.

Le matériel est livré avec un ensemble de services (Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), Amazon Elastic Block Store (EBS), Amazon Virtual Private Cloud, Amazon ECS, Amazon Elastic Kubernetes et Amazon EMR) Les tarifs varient en fonction de la configuration choisie mais aussi en fonction des régions. Une version spécifique aux environnements VMware sera disponible en 2020.

Outpost s’adresse aux charges de travail qui ne peuvent pas -ou que l’on ne souhaite pas – migrer vers le cloud public. L’offre peut également servir de passerelle pour une telle migration.