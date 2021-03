A l’occasion de la présentation des résultats d’Amazon le mois dernier, Jeff Bezos annonçait qu’il cédait son poste de CEO au patron d’AWS, Andy Jassy. Aucune information ne circulait concernant le remplacement de ce dernier à la tête de la division cloud du géant de l’e-commerce. C’est désormais chose faite. Dans un courriel adressé à l’ensemble de ses collaborateurs, Andy Jassy annonce l’arrivée prochaine de l’actuel CEO de Tableau Software, Adam Selipsky, à la tête d’AWS. Ce dernier connaît bien la division d’Amazon puisqu’avant de rejoindre Tableau en 2016, il était le bras droit d’Andy Jassy, supervisant les ventes, le marketing, le support technique et le service client de la division. Il avait rejoint cette dernière en 2005.

« Adam n’est pas un nouveau visage pour AWS. En 2005, Adam était l’un des premiers vice-présidents que nous avons embauchés chez AWS », explique dans le courriel Andy Jassy. « Adam apporte avec lui un jugement solide, une obsession du client, un esprit d’équipe, une faculté à développer la demande et son expérience de CEO, à une équipe de direction d’AWS déjà Solide. Et comme il a déjà occupé un poste important chez AWS pendant 11 ans, il connaît aussi très bien notre culture et notre activité. » « Avec des revenus de 51 milliards de dollars, en progression de 28% sur un an, il est facile d’oublier qu’AWS n’en est qu’aux toutes premières étapes de ce qui est possible. Moins de 5 % des dépenses IT mondiales sont investies à ce stade dans le cloud », ajoute le dirigeant, qui précise qu’Adam Selipsky rejoindra Amazon le 17 mai et assumera le rôle de CEO dans le courant du troisième trimestre.

« C’est absolument le bon choix », a expliqué à Bloomberg Matt McIlwain, directeur général du Madrona Venture Group de Seattle, un des premiers investisseurs d’Amazon. « Il y a des gens extraordinaires dans cette équipe de direction d’AWS, mais je ne pense pas qu’il y ait quelqu’un qui était prêt aujourd’hui à assumer ce rôle. »

Tableau Software a de son côté déjà trouvé un remplaçant à Adam Selipsky. Il s’agit de Mark Nelson, jusqu’à présent vice-président en charge du développement des produits.