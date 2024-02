AWS lance la compétence AWS SMB pour identifier les partenaires les mieux placés pour fournir des solutions et services adaptés aux PME.

« Cette compétence a été créée pour répondre aux besoins des clients PME, car ils ont besoin de solutions conçues en tenant compte de leurs besoins uniques, notamment des modèles de déploiement typiques, des capacités informatiques, des préférences de financement et des exigences spécifiques à la localisation et au secteur », explique le géant du cloud sur son site.

Les partenaires de compétences PME pourront proposer des offres couvrant l’ensemble de leurs besoins, notamment des solutions de plateforme telles que la migration et la modernisation, la sécurité, le stockage de données, la reprise après sinistre et l’intelligence artificielle/apprentissage automatique. Mais aussi des solutions SaaS incluant la comptabilité, la gestion des ressources et le service client.

L’obtention de la compétence est soumise à l’évaluation des solutions, des pratiques et de l’architecture, ainsi qu’à l’étude de cas clients pour attester d’une expérience couronnée de succès sur ce segment de clientèle. En plus des avantages de base du programme de compétences AWS, les partenaires auront un accès à des campagnes marketing, à des outils de génération de demande et leurs offres seront référencées sur le Smart Business Hub, l’espace dédié aux PME de la plateforme AWS.

A son lancement la compétence a déjà été validée par une trentaine de partenaires, qui sont des partenaires de services (Clearscale, Innovative, Nclouds…) ou des partenaires logiciels (Crowdstike, Sage, Trend Micro,…).