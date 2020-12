A l’occasion de la conférence virtuelle AWS Re : Invent 2020 dédiée aux partenaires, Amazon Web Services a annoncé à ces derniers l’introduction de nouvelles compétences leur permettant de valider leur expertise dans les domaines de l’hôtellerie et les voyages (travel and hospitality), l’énergie et les migrations de mainframe, rapporte CRN.

Le programme de compétences AWS permet aux intégrateurs de systèmes, fournisseurs de services gérés et éditeurs de logiciels indépendants de différencier leurs activités en faisant valider leurs compétences techniques et la qualité de leurs prestations dans des charges de travail, des domaines ou des cas d’utilisation spécifiques. Ils bénéficient d’avantages tels qu’une visibilité accrue auprès des clients et des équipes de terrain AWS, une assistance à la mise sur le marché avec des campagnes marketing et numériques communes, un accès à des fonds de développement de marché et à des remises, et d’une promotion commerciale.

La compétence Travel and Hospitality démarre avec 27 partenaires parmi lesquels les sociétés de conseil Capgemini, Deloitte ou Accenture. C’est un secteur qui se prépare à une transformation à long terme après avoir été durement touchée par la pandémie de coronavirus, a expliqué aux partenaires Sandy Carter, vice-présidente mondiale en charge des partenaires et programmes du secteur public d’AWS, indiquant que selon un rapport d’IDC, 59% des entreprises de ce secteur augmenteraient leurs dépenses informatiques l’an prochain.

La comptétence Energy – qui verra le jour au début de l’année prochaine – est annoncée alors que les entreprises énergétiques du monde entier accélèrent l’adoption de technologies leur permettant de réduire leurs dépenses d’investissement et d’exploitation et minimiser leur empreinte carbone telles que le cloud, l’internet des objets, l’IA et l’apprentissage automatique a expliqué Sandy Carter. « Cette nouvelle compétence mettra en vedette les meilleurs partenaires de conseil et de technologie. Elle comprend l’analyse géophysique, l’analyse des réservoirs, les opérations de production, les opérations de pipeline, l’optimisation de l’énergie solaire et éolienne, et bien plus encore », a-t-elle indiqué.

Egalement prévue pour le début de l’année prochaine, la compétence AWS Mainframe Migration doit permettre aux partenaires de démontrer leur expertise et leur expérience en matière de migration d’applications et de données du mainframe vers AWS. Selon Amazon, plus de 70% des entreprises du Fortune 500 exécutent encore des applications stratégiques sur des mainframes, et de nombreuses entreprises et institutions possèdent encore des mainframes dans leurs datacenters. « En raison de la lenteur du cycle de développement des mainframes, de plus en plus d’entreprises migrent vers le cloud pour permettre un développement et une innovation rapides », affirme AWS dans un billet de blog annonçant la nouvelle compétence. « De plus, alors que les experts en matière de mainframes partent à la retraite et quittent le marché du travail, ces entreprises font face à un déficit de compétences croissant. » Trois partenaires son pré-qualifiés pour la catégorie « conseil » d’AWS Mainframe Migration : Deloitte, Infosys et Tata Consultancy, et quatre partenaires le sont pour la catégorie « technologie » : Blu Age, Micro Focus, Modern Systems et TSRI.

Par ailleurs, l’extension de la compétence AWS Public Safety and Disaster Response aux partenaires technologiques et aux ISV prend effet cette semaine. « Cette compétence a aidé les clients à créer des communautés plus sûres et plus résilientes. Compte tenu de l’importance vitale de cette compétence, nous avons décidé de donner à plus de partenaires l’accès aux mêmes ressources », a précisé Sandy Carter.

AWS propose actuellement 13 compétences en matière des solutions, elles concernent notamment les conteneurs, les données et l’analytique, le DevOps, les espaces de travail numériques, l’IoT, l’apprentissage automatique, la mise en réseau et la sécurité. Les compétences en matière de charges de travail concernent Microsoft Workloads, Oracle, le SaaS et SAP.