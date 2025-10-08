L’intégrateur Ava6 poursuit sa croissance externe et s’ouvre à l’international en rachetant l’infogéreur dotBase, basé dans le canton de Genève et actif dans toute la Suisse romande. Il s’agit de la quatrième acquisition du groupe lyonnais en deux ans.

Fondée en 2000, la société dotBase s’appuie sur 15 collaborateur·rice·s pour proposer ses compétences en automatisation marketing, CRM et service client. Elle revendique un chiffre d’affaires de 4 millions de francs suisses (4,3 millions d’euros) et plus de 100 clients.

Le président d’Ava6, Andréas Kunz, affirme que le choix de « dotBase s’est imposé comme une évidence, tant sur les métiers, les compétences que sur les valeurs humaines », afin d’élargir le périmètre d’action du groupe et d’enrichir son portefeuille de services. Le communiqué précise que ce mouvement stratégique s’inscrit dans le cadre du plan de développement 2024-2026 d’Ava6.

« Nous conservons notre proximité et notre identité locale, tout en offrant à nos clients un accès à un portefeuille de services élargi : centre de services N3 (NetApp, Dell, Commvault, DataCore, Cato Networks, CrowdStrike, Nutanix, Veeam) et une expertise renforcée en cybersécurité avec l’offre AVA6 REDSOC, disponible 24h/24 et 7j/7 », ajoute François Ryser, le directeur technique de dotBase.

Les modalités financières de l’opération n’ont pas été communiquées.

Pour mémoire, Ava6 a multiplié les opérations de croissance externe ces dernières années, passant de 14 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2020 à près de 45 millions d’euros en 2024. Dernières acquisitions en date : celles de l’infogéreur CIM Informatique, originaire du Puy-en-Velay, en 2023, du breton Adeosys en mai 2024 et du niçois Erica le mois dernier.