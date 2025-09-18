Le Groupe Ava6 l’acquisition de la société Erica, une entreprise de services numériques de 10 M€ de chiffre d’affaires, installée à Nice. Fondée en 1978, l’entreprise compte une trentaine de collaborateurs et adresse plus de 300 clients. Elle est organisée autour de trois pôles d’expertise de taille comparable : un pôle IBM Power (son métier historique), un pôle gestion/paye (construit autour des solutions Sage 100, EBP et Silae) et un pôle services managés, infrastructures, outils collaboratifs (Microsoft 365) et cybersécurité.

Pour Ava6, cette opération est l’opportunité d’élargir son panel d’expertises aux environnements IBM Power et aux solutions de gestion de gestion Sage, EBP et Silae. La complémentarité entre les deux entités est également géographique. Si Ava6 comptait déjà une agence en région PACA, celle-ci ne comprenait qu’une dizaine de personnes, principalement des profils commerciaux. Ce qui signifie que l’essentiel des quelque 6 M€ de CA qu’elle réalise dans la région est produit par des équipes issues d’autres agences. Erica lui apporte donc les équipes techniques qui lui font défaut localement.

Le rapprochement des deux structures forme un ensemble d’une quarantaine de collaborateurs réalisant 16 M€ de chiffre d’affaires annuel. Toutes les équipes et compétences locales d’Ava6 PACA devraient être regroupées à court terme sur l’actuel site d’Erica à Nice (à 20 minutes de Biot où est installée son agence historique), indique Andréas Kunz, président d’Ava6 Group.

Jean-Luc Giuliano, actuel président d’Erica, reste actionnaire minoritaire de la société et est appelé à continuer à piloter l’activité pour le groupe. En revanche, après une période d’accompagnement, Serge Mariani, actuel directeur général et cofondateur de la société avec Michel Marchandise, devrait quitter l’opérationnel.

Ava6 a multiplié les opérations de croissance externe ces dernières années, passant de 14 M€ de chiffre d’affaires en 2020 à près de 45 M€ en 2024. Dernières en date : celles de l’infogéreur CIM Informatique (originaire du Puy-en-Velay) en 2023 et du breton Adeosys en mai 2024. Deux autres opérations sont en cours de finalisation qui devraient conduire le groupe, si elles aboutissent, aux alentours des 60 M€ de chiffre d’affaires pour un effectif de 300 personnes d’ici à la fin de l’année, selon Andréas Kunz.

