Les résultats du troisième trimestre d’Aubay confirment la bonne tendance déjà observée pendant son premier semestre. Son chiffre d’affaires s’établit à 120,9 millions d’euros, en hausse de 8,4% à périmètre constant. « Le niveau d’activité demeure élevé à la faveur d’une demande de la part des clients toujours soutenue », commente l’ESN dans un communiqué.

La France, avec 61,9 millions de chiffre d’affaires, génère un peu plus de la moitié des revenus. La croissance est encore plus élevée (+10,9%) grâce notamment à une activité soutenue chez les grands comptes. A l’international, le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 59,0 millions d’euros en hausse de +5,8%. La demande reste malgré tout soutenue et l’enjeu reste la disponibilité des consultants précise Aubay.

A la fin du troisième trimestre, les effectifs s’élevaient à 7 625 salariés contre 7 442 fin juin 2022 (+183). Le groupe se dit vigilant à équilibrer son inflation salariale avec les augmentations de ses prix de vente. Grâce au contexte porteur, le taux d’activité des consultants se maintenait à un niveau élevé de 95,9% au troisième trimestre contre 95% un an plus tôt.

Pour la fin de l’exercice Aubay se prépare à dépasser pour la première fois la barre des 500 M€ de chiffre d’affaires annuel et se dit confiante sur sa capacité à atteindre la borne haute de son objectif à 513 M€. Elle relève par ailleurs son objectif de marge opérationnelle d’activité avec une fourchette entre 10% et 10,5% contre 9,5% et 10,5% précédemment.