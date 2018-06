Gartner vient de publier ses résultats de ventes de PC en France pour le 1er trimestre. Avec un peu moins de 2 millions de livraisons, celles-ci ont baissé de 4.5 % en un an. Le dynamisme du marché professionnel n’a pas compensé les faibles ventes du marché grand public. « Les consommateurs semblent en effet plus frileux à dépenser et montrent plus d’intérêt pour les télévisions en vue de la Coupe du Monde de Football », indique le cabinet d’analyse dans un communiqué.

Les ventes d’ultramobiles premium ont poursuivi leur progression, des modèles plus fins, plus légers et convertibles impulsant la demande notamment sur le marché professionnel. Ce dernier a par ailleurs poursuivi le renouvellement de ses parcs de PC (desktops et notebooks).

Au cours du trimestre, les cinq premiers fournisseurs de PC dans l’Hexagone ont obtenu des résultats mitigés, Lenovo (+9,1%) et Dell (+11,2%) affichant de la croissance, HP (-8,4%), Asus (-21,6%) et Acer (-8,5%) enregistrant de leur côté une baisse des livraisons.

Respectivement premier, deuxième et troisième du Top 5, HP, Lenovo et Asus conservent leur position, ce dernier étant toutefois menacé par Dell qui prend ses distances avec Acer.

Le déclin d’HP et d’Asus s’explique principalement par de mauvais résultats sur le marché grand public. Asus a de son côté enregistré une baisse de ses livraisons auprès de ses revendeurs.

Marché des PC en France au 1er trimestre 2018 (milliers d’unités livrées, et part de marché)