Les ventes de PC ont augmenté de 0,5 % pour atteindre 2.576.851 unités au cours du 4ème trimestre en France comparé à fin 2016 révèle Gartner. La croissance est identique sur l’ensemble de l’année, ce qui marque une amélioration par rapport à 2016 lorsque le marché avait enregistré une baisse de 2 %. En 2017, 8.841.111 unités ont été livrées.

Grâce au renouvellement constant de parcs PC, le marché de l’entreprise enregistre une croissance de 7,3 % en 2017 alors que le marché grand public affiche une baisse de 6,1 %. Le recul enregistré par les desktops et notebooks n’est pas compensé par les formats plus mobiles que sont les ultramobiles premiums dont les prix plus élevés ont contribué à la croissance des « revenus » des constructeurs.

Les ventes d’ultramobiles premiums ont augmenté de 17,5 % en 2017. « L’offre sur ce marché est toujours plus large et les constructeurs proposent des tarifs plus attractifs pour les modèles d’entrée de gamme malgré des produits qui restent premiums », constate Gartner. « Par ailleurs, ces ventes ont été boostées grâce aux consommateurs qui continuent de se laisser tenter par des modèles plus fins, plus légers et convertibles qu’ils utilisent à la fois pour un usage du PC « traditionnel » et pour l’aspect tablette lié à des usages de divertissement, vidéos, internet, etc. Les produits détachables, quant à eux, n’ont pas séduit outre mesure. »

Au quatrième trimestre, trois constructeurs affichent une croissance : HP Inc, Dell et Lenovo, ce dernier se démarquant avec une croissance à deux chiffres. En revanche, Asus et Acer enregistrent une baisse de leurs ventes.

Sur l’ensemble de l’année, HP, Lenovo et Asus (respectivement n°1, 2 et 3) conservent la tête du Top 5, les deux premiers voyant leur part de marché augmenter par rapport à 2016 tandis qu’Asus perd 1,8 % de part de marché et enregistre une décroissance de plus de 10% dans l’Hexagone.

Marché des PC en France au 4éme trimestre 2017 (milliers d’unités livrées, et part de marché) 4T16 4T16 4T17 4T17 4T17-4T16 Constructeurs Unités vendues Part de marché (%) Unités vendues Part de marché (%) Croissance (%) HP Inc. 667.235 26.0 704.570 27.3 5.6 Lenovo 436.736 17.0 480.223 18.6 10.0 ASUS 412.204 16.1 396.558 15.4 -3.8 Dell 267.710 10.4 303.391 11.8 13.9 Acer Group 269.392 10.5 229.193 8.9 -14.9 Autres 513.295 20.0 462.916 18.0 -9.8 Total 2,566.573 100.0 2,576.851 100.0 0.5 Note: Les données incluent les postes de travail fixes, les PC portables et les ultramobiles premiums. Source: Gartner (Février 2018)