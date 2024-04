Sa situation continuant de se dégrader, Atos est contraint d’annoncer une révision du plan de refinancement qu’il avait présenté il y a moins de trois semaines. Atos avait alors expliqué avoir besoin de 1,2 Md€ d’argent frais (dont 450 M€ en urgence) et d’une réduction de moitié de sa dette de 4,6 Md€ par abandon de créance pour poursuivre sereinement ses activités.

Les parties prenantes avaient jusqu’au 26 avril pour soumettre leurs propositions, avec l’objectif de parvenir à un accord de refinancement d’ici juillet. Mais la publication de résultats décevants sur le premier trimestre, vient tout remettre en question.

Le chiffre d’affaires s’affiche en recul de 2,6 % par rapport à l’année dernière, à 2,5 milliards d’euros. Le bénéfice d’exploitation dégringole de moitié passant de 110 millions d’euros à la même période de l’année dernière à 48 millions d’euros.

Contraint de réviser son plan d’affaires 2024-2027, l’intégrateur a prévenu qu’il aurait besoin de plus de nouvelles liquidités et potentiellement d’une réduction de dette supplémentaire. Les chiffres exacts ne seront annoncés que dans quelques jours mais on parle déjà d’un effacement de 60% de la dette, selon LesEchos.

Le gros point noir concerne la trésorerie, passée en trois mois de 2,4 à 1 Md€. Un assèchement accéléré des liquidités qui serait dû à un « moindre recours à des pratiques d’optimisation comptables », comme le soulignent LesEchos. Un effort de transparence, en somme. Résultat, l’endettement net est passé de 2,3 Md€ à la fin de l’année dernière à 3,9 Md€ à fin mars.

Autre sujet d’inquiétude : les prises de commandes qui reculent à 1,6 Md€, soit un ratio de prise de commandes sur chiffre d’affaires à 64% contre 73% l’an dernier. Si la forte demande pour l’activité High-Performance Computing (HPC) permet à Eviden (le pôle Digital, Big Data & cybersécurité) d’améliorer ratio de prise de commandes sur chiffre d’affaires, celui de Tech Foundations (le pôle services et sourcing) est en chute libre à 47% contre 68% l’année dernière. Explication : les clients attendent la finalisation du plan de refinancement pour renouveler leurs contrats et en conclure de nouveaux.