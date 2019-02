Comme l’année dernière, nous avons repris en l’adaptant le classement « Les champions de la croissance 2019 » publié par LesEchos.fr le 7 février dernier. Sur les 500 entreprises françaises ayant enregistré la plus forte croissance entre 2014 et 2017 recensées par LesEchos/Statista, nous en avons sélectionné 112 dont l’activité principale nous paraît relever du secteur IT. On y retrouve certaines des sociétés que nous avions répertorié dans notre propre classement croissance paru le 17 décembre dernier (Les 100 prestataires de distribution et services IT les plus dynamiques et les plus profitables), comme Metsys, ArcITek, Groupe Hisi, Adista, Dynamips, ou dont nous chroniquons régulièrement l’actualité (tels VoiP Telecom, Be-Cloud, Cirruseo, Wallix, Visiativ, Ivalua, Wavestone, StartX, Centreon, PacWan ou OpenIP). C’est aussi l’occasion d’en découvrir beaucoup d’autres.

Les sociétés citées par ordre alphabétique :

3KLES Consulting ; Action pour le Développement Numérique ; Adista ; Adservio ; Adveris ; Affa.com ; Alcyon SI ; Alten ; Amiltone ; Anevia ; Arcitek ; AssessFirst ; Astree Software ; Asys ; ATOO ; Be-CLOUD ; BI Consulting ; Bilendi ; Captivea ; Cat-Amania ; Celad ; Centreon ; Cirruseo ; Claranova ; CliQéo ; CNS Communications ; Discngine ; dynaMIPS (DME85) ; E-Energy ; Elée ; enioka ; Envoliis ; Eole Consulting ; Esker ; Ethic Technology ; Eurafibre ; EVA Group ; Fekra Consulting ; Flexmind ; Formind ; Génération Robots ; Gest On Line ; GoodBarber ; Groupe Hisi ; Guarani ; Hiq Consulting ; Inoveos ; Inside Group ; Insight SiP ; Intempora ; IpsoSenso ; Ivalua ; Kameleoon ; Karbone ; Klocel ; Kymeos ; Lemon Way ; Lutessa ; Majengo ; Manifone ; Margo ; MBVSI ; mc²i Groupe ; Metsys ; MGI digital Technology ; Monabee ; Neoditel ; Nessium Consulting ; Nexworld ; Octave ; Openip ; OpenXtrem ; Orinox ; Osiway ; Outscale ; PacWan ; Peaks ; Pharmasys ; Plug In Digital ; Praxedo ; Prima Solutions ; Pure Gaming ; Quantmetry ; Script And Go ; S-Cube ; Sekoia ; Sequans Communications ; Sewan ; SIB Ouest ; Sidetrade ; Silkhom ; Smartview ; Sofidys ; SoftFluent ; Squad ; Startx ; Stock Bureau ; Symbiose Informatique ; Tactis ; Timspirit ; UbiCast ; Urban Linker ; Useradgents ; Via Numerica ; ViaDirect ; VISIATIV ; vNext ; Voip Telecom ; Wallix Group ; Wavestone ; Wedia ; Xelya.

Source et méthodologie :

Pour établir ce classement, nous nous sommes appuyés sur le classement publié par LesEchos.fr « Les champions de la croissance 2019 » le 7 février dernier. Les Echos expliquent avoir demandé à son partenaire Statista d’identifier une première liste de 10.000 entreprises sélectionnées sur la base de leur croissance en chiffre d’affaires sur la période 2014-2017. Pour être éligibles, ces entreprises devaient « avoir généré au moins 100 K€ de chiffre d’affaires en 2014 et 1,5 million d’euros en 2017, être indépendantes (ne pas être filiale d’une autre entité), avoir leur siège en France et grandir principalement de façon organique ». Les entreprises présélectionnées ont dû ensuite confirmer leurs chiffres pour être référencées ce qui a écarté celles qui ne souhaitaient pas participer. Nous avons ensuite extrait les quelque 112 entreprises de ce classement dont l’activité principale nous paraît relever du secteur IT.