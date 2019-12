Atos annonce le lancement de Workplace as a Service | Google Edition, une nouvelle offre d’environnement de travail sous forme de service reposant presque exclusivement sur des briques technologiques Google. Dévoilée lors de la conférence Google Next de Londres les 20 et 21 novembre dernier, cette offre combine dans un package unique une licence G Suite (la suite de productivité Google), un poste de travail Chromebook et le service de support associé. Le tout est proposé entre 45 et 60 € par mois et par utilisateur selon le niveau de service sélectionné.

Atos propose déjà de nombreuses solutions d’environnement de travail digitalisé, le Digital Workplace étant l’un de ses axes stratégiques. Mais la particularité de cette nouvelle offre, c’est son niveau d’industrialisation et d’automatisation, jamais proposé jusque-là par l’intégrateur, souligne Marine Routeau, responsable du partenariat Google Cloud chez Atos France. « On a intégré la puissance d’automatisation de Google dans tous les rouages de l’offre, y compris au niveau du support, avec par exemple la mise en œuvre d’agents virtuels ».

Atos a privilégié la simplicité dans le design de son offre : simplicité des échanges avec le support, simplicité des plateformes Chromebook, simplicité de choix des options de service, simplicité d’accès aux postes de travail…