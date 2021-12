L’intégrateur système annonce le renforcement de son partenariat avec OVHcloud dans le cadre de la structuration de son offre de Cloud souverain. Atos va s’appuyer sur la labellisation SecNumCloud d’OVHcloud pour proposer à ses clients des solutions de Cloud de confiance.

En retour, Atos va mettre à disposition d’OVHcloud des capacités de centre de données en région parisienne et va lui faire bénéficier de son expertise en cybersécurité. Pour OVHcloud, c’est l’opportunité d’ouvrir une nouvelle zone de disponibilité en région parisienne et de renforcer la sécurité de son Cloud avec les solutions d’identification, de chiffrement et de surveillance d’Atos. Cette offre sera disponible dans le courant de l’année 2022.

Les deux entreprises ont également en projet de proposer des offres BareMetal communes s’appuyant sur des serveurs Atos BullSequana S (optimisés pour SAP et d’une manière générale pour tous les cas d’usage nécessitant puissance de calcul et haute disponibilité) et de collaborer sur Quantum Learning Machine, la technologie d’informatique quantique développée par Atos.

Atos et OVHcloud ont démarré un partenariat déjà depuis près d’un an dans le cadre de l’offre One Cloud d’Atos. Atos propose notamment ses services de mise en œuvre d’application, d’infogérance et de sécurité sur les environnements OVH pour ses clients français, notamment le groupe pharmaceutique Pierre Fabre. « Une très bonne collaboration » qui a permis aux deux partenaires de s’apprécier et de se trouver « des complémentarités évidentes », estime Marine Routeau, directrice du développement des partenariats cloud.

L’extension de leur partenariat fait suite à l’annonce fin novembre par Atos de OneCloud Sovereign Shield, un cadre méthodologique associé à une offre conseil qui vise à répondre aux besoins de souveraineté numérique des clients. « La souveraineté des données, c’est une question qui revient dans beaucoup d’échanges clients actuellement en France, en Allemagne, en Italie et plus généralement en Europe, note Marine Routeau. Il s’agit souvent d’OIV (opérateurs d’importance vitale) et de clients du secteur public qui adressent des millions d’utilisateurs et qui ont à ce titre des besoins de montée en charge et de criticité des données ».

Toujours dans cette logique de répondre aux besoins de souveraineté numérique des clients, Atos vient d’annoncer un nouveau partenariat avec Dassault Systèmes visant à proposer sa solutions PLM SaaS 3DExperience sur des plateformes souveraines, notamment pour les secteurs de la Défense et de la santé.