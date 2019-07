Reconnu partenaire mondial Google Cloud pour l’année 2018, Atos vient encore de renforcer ses liens avec la filiale d’Alphabet. L’ESN française va équiper les datacenters Google Cloud de Francfort et d’Ashburn (Etats Unis) de serveurs BullSequana S afin destinés aux clients Oracle qui pourront ainsi « exécuter leurs charges de travail de manière efficace et bénéficier de Google Cloud Platform », ainsi que le précise un communiqué. Atos apporte par ailleurs son expertise dans l’orchestration et la gestion de bout en bout du cloud, ainsi que dans les services d’infrastructure et de support. Il s’agit de fournir une connectivité réseau directe, sécurisée et performante, pour un accès plus rapide et optimisé aux ressources de GCP.

« Je suis ravi d’étendre notre partenariat mondial avec Google Cloud et d’apporter aux clients des bases de données Oracle les avantages de Google Cloud Platform afin qu’ils puissent exploiter la puissance de l’intelligence artificielle et du Machine Learning pour mieux relever leurs défis commerciaux et innover », affirme dans le communiqué le PDG d’Atos, Thierry Breton. « Cette annonce vient renforcer la collaboration fructueuse entre Atos et Google. Au cours de l’année écoulée, ce travail conjoint nous a permis de proposer à nos clients de nouvelles offres de bout-en-bout (IA, ML, Cloud Hybride et Digital Workplace) et des services innovants tels que ceux proposés dans nos laboratoires d’intelligence artificielle communs, basés en Europe et aux États-Unis. »

« Exécuter les charges de travail des bases de données Oracle pour bénéficier de toutes les fonctionnalités de Google Cloud Platform est une priorité pour de nombreux clients, nous sommes donc ravis de nous associer à Atos pour les aider à le faire », affirme de son côté le CEO de Google Cloud, Thomas Kurian. « Cette solution d’Atos permet aux clients des bases de données Oracle de bénéficier de l’infrastructure performante et de la scalabilité de Google Cloud, ainsi que de nos forces dans des domaines tels que l’intelligence artificielle et le ML, et de l’expertise d’Atos en matière de transformation numérique et de migration informatique ».