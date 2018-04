Google est plus en plus axé sur le marché de l’entreprise. Lors de la présentation des derniers résultats trimestriels de la société lundi dernier, son CEO, Sundar Pichai, avait annoncé la signature de partenariats stratégiques importants afin de toucher ce marché. Un de ces partenariats vient d’être dévoilé. Il concerne Atos qui va s’associer au niveau mondial avec le géant de l’internet afin de développer des solutions sécurisées dans des domaines tels que le cloud hybride, l’analyse de données et l’apprentissage automatique, ainsi que l’environnement de travail connecté. Le Français va ainsi développer et étendre sa solution de cloud hybride orchestrée Canopy en privilégiant ‒ pour la partie cloud public ‒ la plateforme Google Cloud. L’ESN tirera également profit de technologies spécifiques, telles que l’orchestration de conteneurs avec Google Kubernetes Engine, afin d’encourager l’adoption du cloud hybride au sein des grandes entreprises. Dans le domaine du machine learning et de la Data Analytics, elle intégrera notamment les algorithmes et les API de Google Cloud pour développer des solutions métiers spécifiques. Enfin, Atos s’appuiera sur la suite de solutions intelligentes de productivité et de collaboration G Suite de Google pour enrichir son offre de gestion du poste de travail numérique des entreprises. Les clients internationaux seront les premiers à bénéficier de ce partenariat.

Pour accélérer la mise en œuvre de ce partenariat auprès de ses clients, Atos va créer trois nouveaux laboratoires spécialisés en Machine Learning et en Intelligence Artificielle, en France, au Royaume-Uni et en aux Etats-Unis. Ceux-ci s’appuieront sur l’expertise en Machine Learning des Google Cloud Advanced Solutions Labs pour tirer parti des dernières avancées en matière de Machine Learning.

« Je suis extrêmement heureux d’annoncer aujourd’hui notre partenariat mondial avec Google Cloud, l’un des leaders mondiaux de l’intelligence artificielle. Ensemble, nous allons permettre une adoption rapide et aisée de l’IA par les entreprises », affirme dans un communiqué le PDG d’Atos, Thierry Breton. « En associant les compétences d’Atos en matière d’intégration et son expertise technologique avec la technologie Google Cloud, nous permettons aux entreprises de se développer avec confiance dans les environnements plus innovants et les mieux sécurisés, en conformité avec les réglementations internationales. Avec ce partenariat, Atos devient le « dernier kilomètre » de la chaîne d’information digitale. »

« Nous sommes ravis de collaborer avec Atos afin de proposer Google Cloud à davantage de clients, estime de son côté la CEO de Google Cloud, Diane Greene. « Ensemble, avec Atos, nous permettrons aux entreprises de transformer et d’améliorer leurs activités en leur donnant accès aux infrastructures de cloud les plus avancées, à des technologies de pointe en Machine Learning ainsi qu’à des outils de collaboration intelligents.