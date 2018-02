Rubrik, qui a levé en mai dernier 180 millions de dollars pour accélérer sa croissance, vient d’acquérir pour un montant qui n’est pas révélé Datos IO, une start-up qui a développé un logiciel de sauvegarde et de restauration destiné aux bases de données NoSQL et aux fichiers Big Data. Datos IO est partenaire de Microsoft (SQL Server), MongoDB, Hadoop, Couchbase, NetApp, Cisco, VMware, AWS, Google, Oracle, Cassandra et Datastax.

Fondée en 2014, basée à San Jose, Datos IO emploie une trentaine de personnes. Selon PitchBook Data, la société était valorisée 45,5 millions de dollars après avoir levé 12,5 millions de dollars à l’automne 2015. Depuis sa création elle a recueilli un total de 20 millions de dollars auprès d’investisseurs tels que True Ventures et Lightspeed Venture Partners, par ailleurs un des principaux pourvoyeurs de fonds de Rubrik. D’après le Silicon Valley Business Journal, qui révèle l’information, le spécialiste du cloud data management était après sa dernière levée de fonds valorisé 1,3 milliard de dollars.

Le fondateur et CEO de la licorne a expliqué que cette acquisition allait permettre à sa société d’accélérer l’atteinte de son objectif, à savoir devenir la plateforme cloud pour les entreprises de référence pour l’orchestration des données d’application à travers le centre de données et le cloud public. « Alors que les entreprises adoptent des bases de données cloud NoSQL pour entreprendre leur transformation numérique et des initiatives en matière d’intelligence artificielle, le besoin de gérer et récupérer des applications et des données s’avère de plus en plus indispensable », a-t-il ajouté.