En dépit de la crise sanitaire, le spécialiste du recyclage de parcs informatiques a mis à profit l’année 2020 pour donner le coup d’envoi à un chantier prévu de longue date : la modernisation de son outil de production. Cet été, son atelier historique de Moissy-Cramayel (77) a été entièrement rééquipé et ses processus revus selon une démarche de lean management, de manière à diminuer la pénibilité au travail et à fluidifier les flux. Cette initiative a ainsi permis de diviser par un facteur quatre les travaux de manutention et d’améliorer le taux de réemploi des matériels traités.

Une réduction de la pénibilité appréciée de ses collaborateurs, dont 40% – 66 personnes sur 164 – est en situation de handicap. Acteur de l’économie sociale et solidaire, ATF se réclame également de l’économie circulaire avec un taux de réemploi de 61 % pour les 328.284 matériels IT passés par ses ateliers en 2019.

Cette réorganisation du travail va être progressivement déployée sur ses deux autres sites de production. Le second atelier de Moissy-Cramayel (attenant au premier), quatre fois plus important, devrait être transformé dans le courant du premier trimestre 2021 et celui de Toulouse, d’ici à la fin de 2021.

ATF a réalisé un chiffre d’affaires de 22,9 millions d’euros en 2019 (stable par rapport à 2018) auprès d’une clientèle d’entreprises et de particuliers, qu’il adresse via des distributeurs et des revendeurs informatiques, et via ses deux sites de e-commerce Laptopservice.fr et Tradediscount.com. La revente, en e-commerce, de matériels reconditionnés a représenté 35 % de son chiffre d’affaires.