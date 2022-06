Encore une belle signature pour ATF Gaia, entreprise adaptée spécialisée dans la gestion du cycle de vie des équipements. Cet acteur de l’économie sociale et solidaire s’associe au grossiste Tech Data pour permettre à ses clients de donner une seconde vie à leurs parcs vieillissants.

Pour Tech Data, c’est l’occasion d’enrichir son programme TD Renew, jusque-là limité aux smartphones et tablettes, en étendant son offre de reprise aux serveurs, ordinateurs de bureau, écrans, et ordinateurs portables. Elle sera accessible via son portail TD Renew, qui propose un processus de reprise automatisé de bout en bout, de l’évaluation du matériel à la collecte.

« Au travers de TD Renew, qui s’inscrit dans notre volonté de contribuer à l’économie circulaire, notre objectif est d’aider nos revendeurs à proposer une offre complète de reprise et de réemploi des matériels IT et télécom », indique dans un communiqué Roza Lounis, en charge du partenariat avec ATF Gaia, chez Tech Data France.

Des indicateurs environnementaux et sociaux sont également disponibles pour les déclarations de performance extra-financière : taux de réemploi, émissions de CO2 évitées, litres d’eau économisés, équivalent temps plein de création de postes pour des personnes en situation de handicap… Le service est par ailleurs déductible des cotisations AGEFIPH et FIPHFP.

« Ce partenariat avec Tech Data va nous permettre d’augmenter le nombre de matériels à traiter en vue de leur reconditionnement, et par conséquent d’augmenter notre impact à la fois sur le plan sociétal qu’environnemental », se félicite Aurélie Pigeat, responsable des achats partenaires, ATF Gaia.

ATF Gaia fait partie du Groupe ATF qui a réalisé un chiffre d’affaires 2021 de 27 millions d’euros et compte 182 salariés. Par son action, l’ESN spécialisée aide les entreprises et les administrations à se conformer à leurs obligations RSE.