À l’heure où tout le monde parle d’économie circulaire, le réemploi de matériel IT est devenu un business attractif pour les investisseurs. En témoignent le rachat fin 2021 d’Olinn par Crédit Agricole Leasing & Factoring et la dernière levée de fonds de Back Market qui a collecté 450 M€ en janvier dernier.

À la fois numéro un français du réemploi de matériel IT et indépendant, Groupe ATF est particulièrement courtisé. « On reçoit des coups de téléphone de fonds d’investissement plusieurs fois par semaine », expose Sylvain Couthier, son président. Après avoir longtemps résister à l’appel des sirènes, il estime pourtant que le moment est venu d’ouvrir le capital de Groupe ATF. « Si on n’accélère pas maintenant on risque de se faire distancer », craint-il.