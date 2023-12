Veritas Technologies a profité de la dernière édition de son évènement annuel clients et partenaires Ascend Solution Day, qui s’est tenu le 6 décembre à Paris, pour faire un point sur sa stratégie et remettre des prix à ses partenaires français les plus impliqués.

L’éditeur a ainsi récompensé cinq partenaires : Antemeta, qui a reçu le prix du partenaire cloud de l’année ; Axians, qui obtenu celui de l’étoile montante (rising star) pour sa propension à engranger de nouveaux projets et de nouveaux clients sur les nouveaux segments de marchés adressés par l’éditeur ; Kyndryl, distingué pour le plus beau projet cloud de l’année ; SCC, pour son volume d’affaires et le nombre de ses projets ; et Arrow pour sa capacité à accompagner et former les partenaires sur les nouvelles solutions de la marque.

Car Veritas a largement diversifié son offre au cours des dernières années. Connu pour sa solution de sauvegarde de données sur site NetBackup, l’éditeur a étendu son périmètre au multicloud avec sa plateforme Alta, et il s’est positionné sur la sécurisation et la gouvernance des données avec 360 Defense.

Depuis lors, l’éditeur s’est clairement réengagé dans une stratégie de croissance, l’enjeu pour lui étant désormais d’accompagner ses clients existants dans leur migration vers le Cloud et de conquérir de nouveaux clients. Deux objectifs prioritaires qui font l’objet d’un programme d’incitation spécifique à l’intention des partenaires et qui leur permet de cumuler jusqu’à 24% de remises additionnelles.

Fort d’une centaine de partenaires en France, dont une quinzaine de partenaires « métal » (bénéficiant de marges arrière), Veritas va s’attacher à faire monter en compétence ses partenaires existants sur ses nouvelles technologies et élargir le nombre de ses partenaires « métal », souligne Stéphane Arnaudo, nouveau directeur channel Europe du Sud, Benelux et pays scandinave de Veritas (photo), qui a succédé à ce poste à Frédéric Fimes en juillet dernier.