Après 40 ans de présence chez IBM dont 8 années à la tête de l’entreprise, Virginia (Ginni) Rometty va céder son siège le 6 avril prochain. C’est Arvin Krishna, 57 ans, l’actuel senior vice-président en charge du cloud et des logiciels cognitifs, lui aussi vétéran de la société, qui lui succèdera en tant que CEO. La présidence sera occupée par James Whitehurst, l’actuel vice-président d’IBM et CEO de Red Hat. Ce sont ainsi deux artisans de l’entrée du spécialiste de l’open source dans le giron de Big Blue qui accèdent aux plus hautes commandes. Ginni Rometty va quant à elle assurer la présidence exécutive du conseil d’administration jusqu’à sa retraite, qu’elle prévoit de prendre à la fin de l’année.

Succédant à Sam Palmisano le 1er janvier 2012, la dirigeante a réalisé à ce jour pas moins de 65 acquisitions, la plus importante d’entre elle étant celle de Red Hat. Sous sa direction, l’entreprise a connu cependant une période difficile ponctuée de nombreux chiffre d’affaires en berne, le passage au cloud et aux logiciels s’avérant difficile. Elle s’en va après un quatrième trimestre 2019 marqué par une modeste croissance qui fait suite à cinq trimestres consécutifs de baisse, l’acquisition de Red Hat commençant à avoir un impact positif.

Reconnu comme l’un des principaux architectes de cet achat, Arvind Krishna a par ailleurs un brillant palmarès derrière lui. Entré chez IBM après des études à l’Indian Institute of Technology de Kanpur et un doctorat en ingénierie électrique de l’University of Illinois, il a travaillé sur plusieurs projets en matière de sécurité, bases et entrepôts de données et, surtout sur Watson. Au cours de la dernière décennie, il a occupé des fonctions de directeur général du développement et de la fabrication de l’IBM Systems and Technology Group et de senior vice-président directeur de la recherche en charge du cloud hybride, puis du cloud et des logiciels cognitifs. Il a par ailleurs supervisé IBM Research, le laboratoire de recherche de la société et ses 3.000 chercheurs.

« C’est un brillant technologue qui a joué un rôle important dans le développement de nos technologies clés telles que l’intelligence artificielle, le cloud, l’informatique quantique et la blockchain », dit de lui Ginni Rometty dans un communiqué. « C’est également un remarquable leader opérationnel, capable de gagner aujourd’hui tout en bâtissant l’entreprise de demain. Arvind a développé l’activité cloud et de logiciels cognitifs d’IBM et a mené la plus importante acquisition de l’histoire de l’entreprise. Il est bien placé pour conduire IBM et ses clients dans l’ère du cloud et de la cognition. » « Arvind pense et exécute exactement à l’intersection du business et de la technologie », affirme de son côté Alex Gorsky, président du comité exécutif de rémunération et de gestion des ressources du conseil d’administration.