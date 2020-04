Depuis ce 6 avril, IBM a un nouveau patron. Arvind Krishna s’est en effet installé dans le siège que Virginia (Ginni) Rometty occupait depuis le 1er janvier 2012.

Dans une lettre adressée aux salariés de l’entreprise, l’ancien senior vice-président en charge du cloud et des logiciels cognitifs, a pris ses marques et annonce une nouvelle stratégie axée sur le cloud hybride et l’IA « deux forces dominantes conduisant le changement pour les clients » qui doivent faire l’objet de la « concentration excessive de toute l’entreprise ». Pour mettre en place cette stratégie, Arvind Krishna a défini trois actions prioritaires. Il s’agit tout d’abord de tirer parti de l’avantage concurrentiel de Big Blue en matière d’open source et de sécurité. Il faut ensuite gagner la bataille architecturale dans le cloud. « Il existe une opportunité unique pour IBM et Red Hat d’établir Linux et les conteneurs et Kubernetes comme la nouvelle norme. Nous pouvons faire de Red Hat OpenShift le choix par défaut pour le cloud hybride de la même manière que Red Hat Enterprise Linux est le choix par défaut pour le système d’exploitation », affirme le dirigeant. Il est enfin nécessaire d’offrir aux clients « la meilleure expérience et la meilleure valeur ». « La seule façon de diriger un marché en constante évolution est d’innover constamment en fonction de ce que nos clients veulent et ont besoin », précise Arvind Krishna.

Pour piloter le changement, le nouveau CEO annonce quelques aménagements au sein du management. Le CEO de Red Hat, James Whitehurst prend ainsi la présidence de la société et prend en charge la stratégie de la société ainsi que l’unité Cloud and Cognitive Software. Il est remplacé à la tête de Red Hat par Paul Cormier (photo). Entré chez le spécialiste de l’open source en 2001 en tant que vice-président exécutif en charge de l’ingénierie, il est à l’origine du lancement de Red Hat Enterprise Linux. Sous sa direction, le portefeuille de produits de Red Hat s’est étendu bien au-delà de ses racines Linux pour devenir la pile informatique actuelle basée sur l’innovation open source. Selon sa biographie, il a fait d’une société générant 50 millions de dollars une entreprise engrangeant plus de 3 milliards de dollars de revenus annuels. Paul Cormier est également reconnu comme « le pionnier de la vision d’une plateforme cloud hybride ouverte qui pourrait s’étendre du matériel traditionnel sur site jusqu’à plusieurs clouds ».

Autre nomination, celle de la senior vice-présidente Global Industry Platforms, Bridget van Kralingen, qui devient senior vice-présidente Global Markets. Dans ce rôle, elle succède à Martin Schroeter, qui prend sa retraite après 28 années passés dans l’entreprise.

Enfin, IBM a recruté le directeur technique de Bank of Amarica, responsable de la stratégie d’infrastructure de l’entreprise dans ses huit secteurs d’activité, pour prendre la vice-présidence d’IBM Cloud. Avant de rejoindre Bank of America en 2012, ce Britannique co-dirigeait l’entité Global Banking & Financial Markets de BT.