Arrow Electronics et Infinidat ont étendu leur accord de distribution pour couvrir le marché français. Sur la base de cet accord, Infinidat disposera d’un accès plus large au réseau de revendeurs du grossiste en France. L’accord de distribution couvrait précédemment l’Allemagne, la péninsule ibérique, l’Italie et la région nordique. Arrow est l’unique distributeur d’Infinidat aux États-Unis.

« Gérer et prévoir la croissance du stockage de données est l’un des principaux défis informatiques que les entreprises doivent relever. Notre objectif est de créer de la valeur commerciale pour les entreprises françaises grâce à nos solutions de stockage de données « Software Defined ». Arrow propose des systèmes de stockage de données à de grandes entreprises dans plus de 90 pays ce qui en fait un prescripteur reconnu et de confiance », a déclaré Daniel Cruz, Channel Manager pour l’Europe du Sud chez Infinidat. « Nous nous réjouissons de cette coopération élargie, ayant déjà mené à bien de nombreux projets dans nos principales régions européennes ».

Le portefeuille de stockage de données d’entreprise d’Infinidat permet aux entreprises de consolider le stockage existant en un seul système InfiniBox ou de réduire plusieurs systèmes de protection des données en un seul système InfiniGuard, réduisant ainsi l’empreinte physique, les besoins en énergie et la charge administrative. Infinidat revendique des performances plus rapides que les systèmes « all-flash »ainsi qu’un meilleur rendement des applications, une méthodologie « Always-On » et la plus grande fiabilité possible. La société israélo-américain propose des modèles de consommation flexibles qui permettent d’optimiser les dépenses informatiques nécessaires en fonction de la croissance de l’entreprise.