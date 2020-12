Il y a un peu plus d’un an, lors de l’acquisition de l’activité entreprise de Symantec par Broadcom, le VAD paneuropéen Nuvias interrompait la distribution de ces produits estimant que le géant des semi-conducteurs adoptait une nouvelle stratégie de distribution. Selon des rumeurs qui circulaient alors, ce dernier souhaitait s’adresser lui-même aux 1.500 principales entreprises clientes de Symantec.

La roue a semble-t-il tourné depuis puisque Broadcom, qui « reconnaît la puissance et la valeur du canal indirect créé par Symantec », annonce la création d’un programme de distribution CSAP (cyber security aggregator program), pour étendre sa portée sur le marché des entreprises. Dans ce nouveau cadre, la firme de San Jose a signé des accords de distribution avec Arrow ECS, M. Tech Products, SB C&S, Synnex, Tech Data, Carahsoft et Westcon.

« Les entreprises commerciales sont importantes pour l’activité de logiciels d’entreprise de Broadcom, et nous investissons dans nos partenaires de distribution pour élargir notre portée et offrir de meilleures expériences à ces clients », commente dans un communiqué Cynthia Loyd, vice-présidente Global Partners, Global Enterprises & Commercial Sales de la société. « Nos partenaires sélectionnés sont idéalement positionnés pour maximiser la création de valeur tout au long du cycle de vie du client en fournissant un service et un support de qualité supérieure, y compris un support technique, des essais de produits, un service client, une expertise locale et des temps de réponse plus rapides, et en garantissant de meilleurs résultats, en particulier pour les personnes en adoption précoce de nos solutions. »

C’est à Arrow qu’échoit l’Europe. L’accord couvre la France, le Royaume-Uni, l’Irlande, le Benelux, l’Italie, la région DACH, la péninsule ibérique et les pays nordiques.

« Arrow est bien placé pour servir une large base de clients avec des solutions de sécurité et des services à valeur ajoutée dans le cadre du programme mondial d’agrégation de cybersécurité de Broadcom, sur la base de notre expérience éprouvée avec Symantec depuis de nombreuses années », déclare de son côté Alexis Brabant, vice-président des ventes EMEA d’Arrow ECS.