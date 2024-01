Derniers développements dans l’intégration de l’infrastructure de communication et des composants KNX, une toute nouvelle gamme de produits pour l’industrie hôtelière et une première mondiale dans le portefeuille d’équipements – les points forts de Snom.

Dans le monde dynamique de la construction moderne, l’intégration de technologies de pointe est devenue un élément clé des nouveaux projets de construction.

L’augmentation de l’efficacité énergétique et l’augmentation souhaitée de la sécurité des bâtiments, ainsi que la durabilité et le confort, sont des facteurs majeurs de la demande accrue de bâtiments intelligents dans lesquels différents systèmes communiquent entre eux et travaillent ensemble de manière transparente. Selon une étude publiée en janvier 2024 par Market Research Future, le marché européen des systèmes d’automatisation des bâtiments (BAS) augmentera à lui seul de plus de cinq milliards de dollars d’ici 2032.

Dans un tel cadre, Integrated Systems Europe (ISE) se tiendra à Barcelone du 30 janvier au 2 février 2024, se positionnant comme le salon le plus important au monde pour l’ensemble de l’industrie BAS à l’occasion de son 20e anniversaire. Snom Technology présentera à nouveau ses derniers développements dans le hall 2, stand 2W200.

Les solutions de Snom pour l’automatisation du bâtiment

Snom se concentre clairement sur l’automatisation professionnelle du bâtiment en utilisant la norme KNX, établie il y a plus de 30 ans, ainsi que d’autres systèmes de gestion de bâtiment tels que Modbus ou BACnet, ainsi que des normes telles que Matter. Snom garde également à l’esprit l’intégration de solutions domotiques telles que Phillips HUE ou Shelly, les commandes vocales, l’e-mobilité et d’autres applications Lifstyle telles que Spotify.

En collaboration avec les sociétés Symcon et Becker-Antriebe, Snom présente des solutions de gestion de bâtiments qui combinent la téléphonie IP (VoIP) et l’automatisation des bâtiments de manière simple. Tout cela s’ajoute à une expérience utilisateur améliorée grâce à l’utilisation et à la visualisation pratiques de tous les éléments de construction à la fois en appuyant sur un bouton ou via les LED présentes dans le téléphone et via le menu correspondant dans le téléphone Snom, ainsi que via un navigateur Web utilisant un PC ou des appareils mobiles.

La performance automatisée des actions sans interaction humaine sera également démontrée. Par exemple, un store basé sur DECT-ULE est commandé par un détecteur de mouvement KNX et un contact de fenêtre DECT ULE sans fil commande un actionneur de chauffage KNX. Les panneaux LED basés sur KNX servent également de composants d’alarme visuelle en cas de vol d’objets, et sont contrôlés par la passerelle de balise M9B et le tag M9T de Snom, connectés à une base DECT M900 de Snom.

Lors du salon il sera également présenté des fonctionnalités qui suscitent un intérêt croissant dans l’industrie hôtelière, telles que l’activation et le contrôle de l’éclairage nocturne et ambiant via un téléphone présent dans une pièce.

Fabio Albanini, responsable des ventes internationales, a souligné que « ISE est l’un des principaux événements dans le domaine de l’intégration et de l’automatisation des bâtiments. À cette occasion, Snom est fière d’apporter une contribution significative aux développements actuels de l’industrie de l’intégration. Avec nos solutions intelligentes et faciles à mettre en œuvre, nous sommes très heureux de pouvoir montrer que la communication et l’automatisation peuvent aller de pair et ainsi contribuer à façonner des concepts de construction modernes. »

Autres points forts du salon

Un autre point fort de Snom lors de l’ISE est la nouvelle série d’appareils pour l’industrie hôtelière. Ces nouveaux téléphones sont adaptés aux besoins de l’industrie hôtelière et offrent toutes les fonctionnalités essentielles du secteur. Avec les terminaux IP sans fil basés sur DECT pour les salles de conférence, le fabricant allemand présente des solutions qui couvrent tous les besoins d’un hôtel.

Enfin, Snom présentera pour la première fois le tout nouveau téléphone IP D895 . Outre la polyvalence et les normes élevées habituelles de Snom, son nouveau produit phare se caractérise par un design élégant et un grand écran haute résolution de 8 pouces. Le nouveau téléphone haut de gamme devrait être disponible sur le marché au plus tard au début du mois de février 2024. Le fabricant travaille également sur une autre solution avec un combiné DECT sans fil, qui sera une combinaison idéale pour une communication de qualité, par exemple dans le domaine de l’automatisation des bâtiments et de la liberté de mouvement.