Parti en octobre 2018 après avoir expliqué à Channel Partner Insight qu’il avait « fait sa part de travail » pendant sept années au cours desquelles Exclusive Networks (qui a retrouvé son nom d’origine) s’est étendu à travers l’Europe, la région Asie/Pacifique et les États-Unis par le biais de fusions et d’acquisitions, l’ancien directeur d’exploitation Barrie Desmond revient chez le distributeur français, mais en tant que senior vice-président du marketing et de la communication. Il a expliqué cette fois à nos confrères qu’il avait encore des choses à faire dans l’entreprise. « J’ai passé une bonne année, j’ai été « responsable de ski » pendant un certain temps, j’ai eu beaucoup de rôles et de responsabilités et beaucoup de temps pour réfléchir et maintenant je suis de retour et vraiment excité par ce que nous avons devant nous ici chez Exclusive », a-t-il dit. « Je pense qu’il y a ici du travail non terminé à faire. C’est ce que j’ai réalisé au cours de l’année écoulée. » Barrie Desmond a expliqué qu’il sera « la voix d’Exclusive » et son évangéliste pendant que l’entreprise exécutera sa stratégie marketing.

Andy Travers conserve quant à lui son poste de vice-président exécutif en charge du marketing et des ventes mondiales.

Channel Partner Insight annonce trois autres nominations chez Exclusive Networks. Gerard Allison, qui était le patron EMEA de Juniper Networks avant de passer chez le fournisseur de solutions de sécurité Gigamon, dirigera désormais l’activité EMEA du VAD. Les opérations américaines d’Exclusive Networks, qui reposent en grande partie sur ses acquisitions de Fine Tec aux États-Unis et au Canada, seront dirigées par Scott Lewis, un ancien vice-président de Fortinet. Enfin, l’ex-directeur exécutif de SAP Asie/Pacifique, Brad Gray, a été nommé senior vice-président exécutif du distributeur pour la région.

Barrie Desmond estime qu’Exclusive Networks est entré dans une nouvelle phase de maturité qui l’a mise en concurrence plus étroite avec les poids lourds que sont Tech Data, Arrow et Ingram. « D’un point de vue EMEA, dans certaines régions, nous continuerons à devancer le marché. Sur les marchés plus matures, nous suivrons le rythme. La sécurité et le cloud enregistrent la plus forte croissance. S’ils ne plafonnent pas nous allons continuer à prendre des parts de marché dans cet espace », a encore expliqué le dirigeant à nos confrères.