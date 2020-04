En 2019, Exclusive Networks a enregistré une nouvelle année de croissance avec un chiffre d’affaires atteignant 2,4 milliards d’euros, soit une hausse de 17 % par rapport à l’année précédente. La croissance a été importante dans toutes les régions – Moyen-Orient (+44%), Europe du Sud (+20%), Pacifique (+18%), DACH (+17%) et Royaume-Uni et Irlande (+16%) – et porte équitablement les deux activités : cyber sécurité et transformation cloud. Environ un dixième (200 millions d’euros) du chiffre d’affaires total provient désormais des souscriptions. Les ventes des fournisseurs ont été « remarquables » des partenaires tels que Proofpoint, Rubrik, Sentinel One, Infoblox, Nutanix et Gigamon enregistrant des croissances de près de 40%.

Par ailleurs, au cours de l’exercice de nombreux changements sont intervenus au sein du management. La direction financière a été confiée à Pierre Boccon-Liaudet et de nouveaux vice-présidents régionaux ont été nommés dans les régions EMEA (Gerard Allison), APAC (Brad Gray) et Amériques (Scott Lewis). Enfin, après un an de congé sabbatique l’ancien directeur d’exploitation Barrie Desmond a réintégré l’entreprise en tant que vice-président marketing et communication.

« Notre évolution se poursuit. Nous enregistrons une nouvelle année de croissance organique supérieure à celle du marché, durant laquelle nous avons créé de nouvelles opportunités pour nos partenaires », affirme dans un communiqué Andy Travers, vice-président directeur des ventes et du marketing de la société. « Les entreprises changent leurs habitudes en matière de consommation de technologies, ce qui rend la création de valeur ajoutée particulièrement intéressante dans le secteur. Nous avons investi dans nos capacités opérationnelles mondiales et renforcé notre équipe de direction et nous restons plus que jamais focalisés sur ce que nous faisons le mieux : cultiver notre approche centrée sur le client et sur le soutien que nous apportons à nos partenaires, notamment en cette période d’incertitudes. »

Bien que dans le contexte actuel les échanges commerciaux deviennent plus complexes, Exclusive Networks indique que l’exercice reste à ce jour conforme au plan de l’entreprise. Celle-ci assure des plans de continuité axés sur plusieurs aspects : bien-être des employés, prestation de services hors des lieux de travail traditionnels, imprévus liés à la chaîne d’approvisionnement et assistance à la clientèle. Sur le plan financier, le bilan et la trésorerie restent solides. L’équipe chargée des risques et de la continuité des opérations se réunit et communique quotidiennement afin de minimiser les interruptions de service, tout en veillant au bien-être des salariés et des clients. Des mesures d’urgence ont par ailleurs été mises en place pour faire face aux évolutions rapides de la situation.

Afin de soutenir ses nombreux partenaires-revendeurs et intégrateurs dans le contexte actuel, le VAD a annoncé un ensemble de mesures de soutien. Un Partner Support Package a été développé, il comprend un plan de communication, une aide à la continuité opérationnelle, une mobilisation de professionnels d’assistance, des programmes intégrés de fournisseurs et des bonnes pratiques en matière de bien-être et de prévention. Plus d’informations sur ces mesures et sur les modalités de participation des partenaires devraient être annoncées dans les prochains jours.