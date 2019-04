Apple, a récemment signé un accord prévoyant de dépenser au moins 1,5 milliard de dollars avec AWS sur une période de cinq ans, rapporte CNBC, ce qui équivaut à 300 millions de dollars par an. « À la fin du mois de mars, les dépenses mensuelles d’Apple étaient en moyenne de plus de 30 millions de dollars », indique le site d’information qui s’appuie sur des sources proches du dossier. Selon ces dernières il s’agit d’une dépense 10% plus élevée qu’il y a un an.

La firme à la pomme avait précédemment révélé qu’elle utilisait AWS pour son stockage iCloud sans toutefois préciser si elle avait recours à AWS pour d’autres services. Selon nos confrères, la firme de Cupertino s’appuie également sur Google Cloud et a par le passé utilisé Microsoft Azure en plus de services de plus petits fournisseurs. Elle figure désormais parmi les plus gros clients d’AWS.

Toujours à propos d’Apple, la firme à la pomme pourrait lancer des iPhone 5G l’an prochain. Cest ce que rapporte une note de l’analyste de TF International Securities, Ming-Chi Kuo, consultée par CNBC. Les modems pourraient être fournis par Qualcomm et Samsung. Ces smartphones ne devraient toutefois pas sortir avant le mois de septembre 2020, le lancement d’un iPhone doté de la technologie LTE étant prévu en septembre prochain.

Ming-Chi Kuo indique que le lancement de l’iPhone 5G provoquera de nombreux remplacements de smartphones chez les consommateurs. Il estime que les livraisons atteindront entre 195 et 200 millions d’unités en 2020. Il table sur 188 à192 millions d’unités cette année.