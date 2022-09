Si la marque est née en 2019 du rapprochement de DCI et de Retis, les origines d’Apixit remontent à 1992, année de création de DCI – Retis ayant été créé l’année suivante. Pour ses 30 ans, le groupe a donc choisi d’inviter ces 22 et 23 septembre l’ensemble de ses collaborateurs – et quelques-uns de ses clients et fournisseurs – pour deux jours au Futuroscope de Poitiers. Au programme : séances plénières, renforcement d’équipe et soirée festive.

Après quasiment trois années sans se voir, les salariés ont répondu massivement présent, plus de 300 d’entre eux sur un effectif total de 360 personnes ayant fait le déplacement.

L’objectif premier est bien-sûr de raffermir les liens entre les personnes et de renforcer la cohésion d’ensemble. C’est aussi l’opportunité pour l’équipe dirigeante de donner corps au projet et aux valeurs de l’entreprise. « On souhaite donner l’image d’une entreprise apprenante et inclusive avec un management ouvert et participatif, expose Fabrice Tusseau. Il y a l’idée de laisser aux salariés la possibilité de proposer et d’agir dans une logique de co-construction. »