Trois ans après avoir avalé Retis, Apixit annonce avoir réactivé sa politique de croissance externe avec l’acquisition de STCI, un intégrateur en réseaux et câblage originaire de Mérignac (agglomération de Bordeaux) mais dont le site principal se trouve à Blagnac (agglomération de Toulouse).

Fondée en 2003 par son actuel dirigeant Marc Prévosteau, la société STCI emploie quinze personnes – toutes basées à Toulouse – et devrait terminer l’année 2021 sur un chiffre d’affaires de 2,3 M€. Elle revendique un portefeuille de 300 clients à qui elle fournit des prestations d’audit, d’installation et d’exploitation dans les domaines du câblage et des réseaux informatiques, notamment le Wifi. Elle a pour principal partenaire dans les réseaux Extreme Networks – qui figure dans le top 5 partenaires d’Apixit – et elle a démarré une activité cybersécurité il y a dix-huit mois avec Fortinet, qui se trouve également être le premier partenaire cyber d’Apixit.

Apixit prend donc le contrôle d’un acteur de proximité aux domaines d’intervention comparables aux siens et s’appuyant sur des partenaires technologiques communs. Cette opération est l’opportunité pour Apixit de s’implanter à Bordeaux, où il n’était pas – ce sera sa dixième agence – et de se renforcer à Toulouse, où il ne comptait que trois salariés. Avec les équipes STCI, son agence toulousaine rivalisera désormais en effectif et bientôt en chiffre d’affaires avec celles de Nantes ou de Lyon. À Bordeaux, d’où Marc Prévosteau pilotait seul les opérations, des recrutements sont d’ores et déjà prévus pour reconstituer une équipe sur place.