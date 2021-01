L’intégrateur annonce le référencement de Cloud Office, la nouvelle solution de communication unifiée sous forme de service (UCaaS) d’Avaya. S’appuyant sur le service de communication unifiée dans le Cloud du californien RingCentral et lancée en octobre dernier en France, Avaya Cloud Office (ACO) intègre les appels téléphoniques, la messagerie instantanée les outils de collaboration et la visioconférence dans une seule application facturée à utilisateur et par mois.

Pour Apixit, le référencement d’ACO est l’opportunité de renforcer son partenariat avec Avaya et surtout de répondre à l’appétit grandissant du marché pour les solutions de communication cloud. Intégrateur historique d’Avaya en France – la marque est présente à son catalogue depuis 2002 et figure dans son top cinq partenaires – Apixit relayait déjà ses offres sur site (IP Office et Aura) et, depuis peu, la version hébergée d’IP Office. Mais « le marché du digital workplace (environnement de travail numérique) est en train de pivoter vers le modèle as a service (usage sous forme de service), constate Pascal Le Nozaih, directeur conseil & avant-vente chez Apixit. Un phénomène en très forte accélération depuis le premier confinement de 2020. Apixit se devait d’avoir une réponse ».

Plus précisément, Apixit se devait d’avoir une réponse avec Avaya. Car l’intégrateur commercialise déjà depuis deux ans l’offre Webex Calling, l’équivalent chez Cisco de l’offre ACO.

Aux yeux de Pascal Le Nozaih, l’offre Avaya Cloud Office possède plusieurs avantages déterminants. « Elle est rapide à mettre en place. Elle requiert aucun investissement particulier en matériel ou en infrastructure. Elle est robuste (Avaya garantit un taux de disponibilité de 99,999%). Et elle s’intègre dans l’environnement de travail existants des clients en se connectant aux équipements hérités (terminaux, PABX…) et à leurs principales applications métier (Salesforce, Google…) via la mise à disposition (à venir) de connecteurs et d’API ».

Toutefois, la particularité d’ACO c’est son modèle de commercialisation atypique : Avaya ayant fait le choix de conserver en direct la relation contractuelle avec les clients finaux, les partenaires doivent se contenter d’un statut d’agent commercial. Un modèle qui ne dérange pas Apixit, selon directeur conseil & avant-vente. « Apixit a déjà travaillé de cette manière ponctuellement et n’y voit pas de différence majeure avec les modèles de souscription qui se généralisent dans le domaine des logiciels notamment. Certes, cela modifie l’approche en termes de rémunération des équipes commerciales et de la reconnaissance des revenus. Mais cela s’inscrit dans l’évolution naturelle de notre métier qui tend vers un modèle récurrent dans lequel on apporte un service global, incluant la mise à disposition de la solution, son adaptation à l’environnement du client, son suivi opérationnel, son support et la gestion de tous les éléments connexes ».

Apixit indique avoir achevé la formation de ses ressources commerciales et avant-vente sur la solution ACO et être en cours sur celle de ses équipes techniques. Selon Pascal Le Nozaih, la société a démarré ses premiers dossiers.