La startup d’intelligence artificielle Anthropic est en pourparlers pour lever 750 millions de dollars lors d’un tour de table mené par Menlo Ventures. L’accord pourrait valoriser l’entreprise 15 milliards de dollars. Le site The Information, qui a été le premier à rapporter la nouvelle, précise que le tour de table n’est pas finalisé et que l’évaluation finale pourrait dépasser 18 milliards de dollars.

Fondé en 2021 par Dario et Daniela Amodei, deux anciens cadres d’Open AI, Anthropic développe la famille de modèles de langage concurrents baptisée Claude. Amazon en septembre et Google en octobre ont annoncé qu’ils investiront respectivement jusqu’à 4 milliards de dollars et 2 milliards de dollars dans la startup. Avant cette nouvelle levée en discussion, Anthropic avait déjà sécurisé depuis le début de l’année pour près de 7 Md$ en cinq cycles de financement.

Selon Reuters le conseil d’administration d’OpenAi aurait contacté en novembre Dario Amodei, directeur général d’Anthropic pour lui proposer de remplacer Sam Altman et de fusionner les deux entreprises. Une rumeur qui laisse penser qu’Anthropic est bien considéré par Open AI comme son plus sérieux rival.