Moins de deux semaines après avoir obtenu d’Amazon un investissement de 1,5 Md$, qui pourra être porté ultérieurement à 4 Md$, la startup d’IA Anthropic serait en pourparlers avec des investisseurs pour lever au moins 2 Md$ de nouveaux financements. Selon des sources proches du dossier interrogées par Bloomberg, Google qui avait déjà pris une participation de 10% dans la startup en 2022, pourrait à nouveau faire partie de ce cycle de financement. Alors que sa valorisation était estimée à 4 Md$ en mars, Anthropic viserait désormais une valorisation comprise entre 20 et 30 Md$.

Avec cette collecte massive, Anthropic veut accélérer le développement de ses modèles d’IA, à commencer par son chatbot Claude, concurrent de ChatGPT d’OpenAI, dont la seconde version a été lancée cet été. La société développe un autre modèle bien plus puissant appelé Claude Next.

L’accord noué en septembre avec Amazon fait d’AWS le principal fournisseur de cloud d’Anthropic et permet à la startup d’utiliser les puces AWS (Trainium et Inferentia) pour former ses modèles. Ces derniers sont inclus dans Bedrock, la plateforme de modèles qu’Amazon met à disposition de ses clients pour les personnaliser à partir de leurs données.

Fort de cet accord, Anthropic espère doubler ses revenus annuels de 100 à 200 M$ cette année et vise un chiffre d’affaires de 500 M$ en 2024.

Fondé en 2021 par d’anciens ingénieurs d’OpenAI, Anthropic cherche à rester dans la course face à son puissant rival qui a obtenu en janvier 10 milliards de dollars d’investissement de Microsoft. La société semble parvenir à faire habilement monter les enchères entre Amazon et Google, déterminés à ne pas laisser le champ libre à la firme de Redmond.