En l’absence d’une version particulièrement adaptée à l’univers des entreprises, Anthropic peinait à concurrencer ChatGPT, Copilot et Gemini dans le domaine des IA génératives professionnelles. Désormais, son IA Claude bénéficie d’une déclinaison « Entreprise » avec une énorme fenêtre contextuelle.

Claude IA est sans doute l’une des IA conversationnelles les plus puissantes du marché. Animée par le modèle LLM Claude 3.5 Sonnet d’Anthropic, elle s’exprime particulièrement clairement en Français, se révèle très douée pour analyser de grands documents (même si elle tend parfois à halluciner certains chiffres) et présente des fonctionnalités avancées très intéressantes.

Anthropic annonce la disponibilité d’une version Entreprise qui vient compléter sa version payante de nouvelles intégrations et fonctions d’administration. La version payante classique (tout comme la version Team) avait déjà séduit bien des utilisateurs professionnels en garantissant que les informations échangées avec l’IA ne seraient pas exploitées par Anthropic pour l’amélioration et l’apprentissage de ses modèles.

Mais cette nouvelle version « Claude Entreprise » va plus loin en offrant plusieurs fonctionnalités destinées à intégrer Claude dans divers rôles professionnels et divers départements des moyennes et grandes entreprises.

Une IA pour moyennes et grandes entreprises

Ainsi, cette version entreprise offre une fenêtre étendue de 500.000 tokens contre 200.000 pour la version classique. Cela permet à l’IA d’analyser des documents bien plus longs, de comparer et analyser simultanément une multitudes de documents bureautiques, de tenir des conversations plus longues et plus intenses, mais aussi de générer ou analyser bien plus de lignes de code informatique.

D’ailleurs, afin de servir d’aide au codage et au débogage pour les équipes de développement, cette version entreprise bénéficie d’une intégration à GitHub qui non seulement permet de visualiser et d’accéder directement aux codes sources et projets hébergés sur GitHub mais transforme aussi Claude AI en une véritable alternative à GitHub Copilot.

Par ailleurs, Claude AI embarque des fonctionnalités d’administration centralisée adaptées aux grandes entreprises. On y retrouve des fonctionnalités de sécurité avancée comme un accès basé sur les rôles, une authentification unique par SSO (Single Sign On), une gestion de multiples espaces de travail ainsi que des journaux d’audit. Ces derniers permettent de tracer les activités du système avec Claude pour s’assurer que les objectifs de sécurité et de conformité sont atteints.

Enfin, on retrouve sur cette version entreprise l’une des grandes originalités de Claude AI : les Artifacts (artéfacts en français). Au lieu de se contenter d’un fil de conversation et d’une interaction du coup très linéaire, les artéfacts ouvrent un contenu généré parallèlement au flux conversationnel. On peut donc alors plus aisément l’éditer ou demander à Claude de le compléter et de le peaufiner par itérations. C’est très pratique quand on demande à Claude AI de générer un rapport, une page de site Web, du code informatique ou encore un schéma. Les Artéfacts peuvent être partagés et être utilisés comme base de travail pour d’autres projets.

Reste un élément non dévoilé, les tarifs. En effet, à ce stade, l’adoption de cette version entreprise passe par des packages négociés et le site invite les organisations intéressées à contacter directement ses responsables commerciaux via le site Web.

Au final, Anthropic rejoint OpenAI (avec son ChatGPT Entreprise), Google (avec Gemini for Workspaces) et bien évidemment Microsoft (avec Copilot for Microsoft 365) dans la liste des acteurs disposant d’IA conversationnelles faciles à administrer et à sécuriser pour les entreprises. En espérant que l’arrivée d’Anthropic encouragera un peu plus les français de Mistral AI à enrichir et renforcer leur solution « Le Chat » qui parait bien primaire au regard des GPTs, des Gems et des Artifacts de la concurrence.