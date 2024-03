Anthropic, la startup d’IA générative soutenue par Amazon et Google, a dévoilé lundi la troisième génération de ses grands modèles de langage (LLM) Claude. Elle se décline en trois nouveaux modèles qui par niveau de puissance croissante sont Claude 3 Haiku, Sonnet et Opus.

« Tous les modèles Claude 3 présentent des capacités accrues en matière d’analyse et de prévision, de création de contenu nuancé, de génération de code et de conversation dans des langues autres que l’anglais comme l’espagnol, le japonais et le français », précise Anthropic.

Opus, le plus intelligent des trois, serait capable de devancer GPT-4 d’Open AI dans une batterie de tests d’évaluation, ainsi que les modèles Gemini 1.0 Pro et Ultra de Google. Reste à voir ce que donneront des tests indépendants face aux versions les plus puissantes que sont GPT-4 Turbo et Gemini 1.5 ou encore le dernier modèle Large du français Mistral AI.

Anthropic met en avant la rapidité de ses modèles, désormais multimodaux. Haiku, le modèle de base, serait capable d’analyser un document long (10.000 jetons) comportant des tableaux et des graphiques en moins de trois secondes. Sonnet, le modèle intermédiaire, serait lui en mesure de répondre deux fois plus vite que son prédécesseur Claude 2. Opus ferait jeu égal mais avec un niveau de réponse bien supérieur.

Les trois modèles seraient également plus précis, doublant le taux de réponses correctes à des questions difficiles par rapport à Claude 2 et limitant le risque de produire des « hallucinations » ou des refus de répondre.

Par défaut, les modèles proposeront une fenêtre de prompts de 200.000 jetons, comme avec Claude 2.1. Ils sont toutefois capables d’accepter des entrées dépassant 1 million de jetons, leur permettant d’égaler sur ce point le record de Gemini 1.5 Pro.

Opus et Sonnet sont déjà accessibles sur la plateforme claude.ai et l’API Claude, Haiku étant lui annoncé comme bientôt disponibles. AWS a annoncé la disponibilité immédiate de Sonnet sur la plateforme de modèles Amazon Bedrock et une disponibilité des autres modèles de la famille dans les prochaines semaines. Google fait de même avec sa plateforme Vertex AI Model Garden.